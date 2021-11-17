Пекин, , 05:18 — REGNUM На материковой части Китая за 16 ноября было выявлено восемь новых локальных случаев COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, опубликованным в рамках ежедневного отчета, все новые местные случаи были зарегистрированы в провинции Ляонин. Также сообщалось о 23 новых завезенных случаях.

В Шанхае было выявлено два новых случая подозрения на инфекцию среди людей, прибывших в городе из-за пределов материковой части страны, сообщила комиссия. Кроме того, не сообщалось о новых смертях, связанных с COVID-19 за прошедшие сутки.