Вашингтон, 17 ноября, 2021, 05:11 — ИА Регнум. Повысить или заморозить лимит государственного долга США призвала американских законодателей глава минфина США Джанет Йеллен. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

Глава минфина США выразила уверенность в том, что ведомство сможет финансировать американское федеральное правительство до 15 декабря. Однако после этой даты возможно такое развитие событий, при котором не хватит ресурсов для продолжения финансирования работы правительства после указанной даты.

Конгресс США должен принять решение относительно госдолга США для обеспечения «полной веры и доверия США». Как отметила Йеллен, повышение, либо заморозка Конгрессом лимита госдолга США после 15 декабря является жизненно важным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден утвердил повышение лимита госдолга США на сумму $480 млрд.