Тикси, Якутия, 17 ноября, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Жители Якутии больше недели ждут, когда республиканская авиакомпания найдёт возможность выполнить рейсы из Тикси в Якутск. Люди не могут улететь с 4 ноября, сообщило ИА SakhaPress.

RomanRussia Самолёт авиакомпании «Якутия»

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Рейсы Тикси-Якутск были запланированы на 4,10 и 15 ноября. До 8 ноября людей не могли перевозить из-за неблагоприятных метеусловий, а потом авиакомпания не смогла найти для этого свободные самолёты. График рейсов был составлен с расчётом задействовать в их выполнении два воздушных судна Bombardier Dash 8 Q-300. У одного и самолётов возникла неисправность при попадании в фюзеляж камней от вращающихся воздушных винтов. У второго самолёта обнаружена поломка в двигателе.

«Якутия» делает запросы в адрес «Полярных авиалиний» и «Ираэро» с просьбой помочь в осуществлении этих рейсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ЧП с одним из самолётов произошло в октябре. Тогда воздушное судно, летевшее на Чукотку, экстренно посадили в Среднеколымске из-за падения давления масла в одном из двигателей. Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин после этого инцидента обратился к руководству Якутии с требованием лучше воздействовать на республиканского авиаперевозчика.