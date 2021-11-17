Пекин, 17 ноября, 2021, 05:07 — ИА Регнум. Согласно данным Национального бюро статистики КНР, опубликованным 15 ноября, в Китае в октябре продолжилось улучшение на рынке жилья в условиях ужесточения рыночных правил, сообщает агентство Синьхуа.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Китай

Цены на новое жилье в четырех городах первого уровня остались неизменными в октябре по сравнению с сентябрем, как и в предыдущем месяце, согласно данным бюро. Цены на вторичное жилье в четырех городах снизились на 0,4% в октябре по сравнению с сентябрем, что соответствует месячному изменению в предыдущем месяце.

В общей сложности в 31 городе второго уровня цены на новое жилье снизились на 0,2% в месячном исчислении, в то время как в 35 городах третьего уровня цены на новое жилье снизились на 0,3% в месячном исчислении.

В годовом исчислении цены на новое жилье в четырех городах первого уровня выросли на 5% в октябре, в то время как цены на вторичное жилье в регионах выросли на 6,7% по сравнению с годом ранее. Свежие данные появились на фоне строгих правил жилищного сектора страны, которые следуют принципу «жилье предназначено для проживания, а не для спекуляций».

Инвестиции Китая в развитие недвижимости выросли на 7,2% в годовом исчислении за первые 10 месяцев этого года, показали данные бюро. За этот период инвестиции в недвижимость составили около 12,49 трлн юаней (около $1,95 трлн). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года инвестиции в недвижимость выросли на 14%, составив в среднем за два года 6,8%, свидетельствуют данные бюро.

Инвестиции в жилые здания выросли на 9,3% по сравнению с предыдущим годом до 9,43 трлн юаней за первые 10 месяцев.