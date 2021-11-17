Томск, 17 ноября, 2021, 05:06 — ИА Регнум. Начать возведение жилых корпусов межвузовского кампуса на 10 тысяч мест на левобережье в Томске планируют в 2022 году. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, об этом 16 ноября на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС заявил замгубернатора региона по экономике Андрей Антонов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

Строительство кампуса на левом берегу Томи станет первым общим проектом «Большого университета Томска». Соглашение о его возведении было подписано в 2019 году.

В июле 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин побывал с рабочей поездкой в Томске. На строительство кампуса было выделено 18 млрд рублей. Ещё часть средств вложит инвестор-концессионер. Его определят по итогам конкурса в 2022 году. Общая стоимость строительства кампуса оценивается в 31 млрд рублей.

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Как уточнил вице-губернатор, начало работ запланировано на лето 2022 года. Первую очередь строительства планируют завершить в конце 2023 года.

Участок для строительства на томском левобережье планируют приобрести до конца текущего года.

Антонов утверждает, что промышленные партнёры уже начали проявлять интерес к проекту.

Напомним, проект «Большой университет Томска» реализуется с 2019 года. Он предполагает взаимодействие вузов без объединения юридических лиц. Речь идёт об общей деятельности, совместном использовании транспортных средств, жилищных, библиотечных, спортивных и других инфраструктурных фондов, а также лабораторий и оборудования.