Пекин, , 05:03 — REGNUM Инвестиции в основной капитал Китая (FAI) выросли на 6,1% в годовом исчислении за первые 10 месяцев этого года, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным бюро, за первые 10 месяцев FAI составил более 44,58 трлн юаней (около $6,98 трлн). По сравнению с уровнем 2019 года рост FAI за этот период составил 7,8%. Средний рост за два года составил 3,8%. Инвестиции частного сектора выросли на 8,5% в годовом исчислении до почти 25,45 трлн юаней за первые 10 месяцев. В месячном исчислении индекс FAI вырос на 0,15% в октябре.

За первые 10 месяцев инвестиции в первичную, вторичную и третичную промышленность выросли на 11,1%, 11,3%и 3,7% соответственно в годовом исчислении. Инвестиции в производство и инфраструктуру выросли на 14,2% и 1%в годовом исчислении соответственно.

FAI включают капитал, потраченный на инфраструктуру, имущество, оборудование и другие физические активы.