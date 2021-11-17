Пекин, 17 ноября, 2021, 05:03 — ИА Регнум. Инвестиции в основной капитал Китая (FAI) выросли на 6,1% в годовом исчислении за первые 10 месяцев этого года, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По данным бюро, за первые 10 месяцев FAI составил более 44,58 трлн юаней (около $6,98 трлн). По сравнению с уровнем 2019 года рост FAI за этот период составил 7,8%. Средний рост за два года составил 3,8%. Инвестиции частного сектора выросли на 8,5% в годовом исчислении до почти 25,45 трлн юаней за первые 10 месяцев. В месячном исчислении индекс FAI вырос на 0,15% в октябре.

За первые 10 месяцев инвестиции в первичную, вторичную и третичную промышленность выросли на 11,1%, 11,3%и 3,7% соответственно в годовом исчислении. Инвестиции в производство и инфраструктуру выросли на 14,2% и 1%в годовом исчислении соответственно.

FAI включают капитал, потраченный на инфраструктуру, имущество, оборудование и другие физические активы.