Красноярск, 17 ноября, 2021, 04:54 — ИА Регнум. В среду, 17 ноября, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшой снег, температура воздуха −7… −5 °C, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

В 08:40 на Театральной площади было — 8 °C.

Ночью с 17 на 18 ноября ожидается до −14… −11 °C.

Скорость ветра переменных направлений 2−7 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В четверг, 18 ноября, в Красноярске до −6… −5 °C, облачно, временами небольшой кратковременный снег. Ночью — до −11… −8 °C.

В пятницу, 19 ноября, в Красноярске ожидается до −9… −7 °C днём и до −17… −15 °C ночью, облачно, временами снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 17 ноября на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидается порывистый юго-восточный ветер до 15−20 м/с, низовая метель. На дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.

17−19 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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