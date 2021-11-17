Пекин, 17 ноября, 2021, 04:46 — ИА Регнум. Китай не сможет развиваться изолированно от остального мира, как и любая другая страна, заявил 17 ноября заместитель председателя КНР Ван Цишань в видеообращении к участникам открывшегося в Сингапуре «Нового экономического форума», организованного американским бизнесменом Майклом Блумбергом

(сс) Foreign and Commonwealth Office Ван Цишань

«Весь мир также не может успешно развиваться без Китая, — отметил Цишань. — Китай будет продолжать открывать рынки, предоставлять инвестиционные возможности».

В своём приветственном слове представитель КНР добавил, что в современном мире Пекину и Вашингтону потребуется руководствоваться «общими пониманиями», достигнутыми на недавней встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе телеконференции 16 ноября китайский и американский лидеры выразили готовность к сотрудничеству и мирному сосуществованию, условились сотрудничать по важнейшим для мира проблемам.