Пекин, 17 ноября, 2021, 04:44 — ИА Регнум. Исследовательский центр, посвященный сохранению биоразнообразия Северо-Восточной Азии, был создан 13 ноября в Харбине, столице китайской провинции Хэйлунцзян, передает агентство Синьхуа.

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Ожидается, что Центр исследований биоразнообразия Северо-Восточной Азии, расположенный в Северо-Восточном лесном университете, будет способствовать развитию сотрудничества и обмену научно-исследовательскими институтами в таких странах, как Китай, Россия, Япония и Южная Корея.

В нем работают шесть исследовательских групп, состоящих из экспертов из различных организаций, таких как Китайская академия лесного хозяйства, Сеульский национальный университет и Токийский университет. Они будут проводить исследования растений, животных, микроорганизмов и разнообразия экосистем. Северо-Восточная Азия — один из регионов с самыми богатыми видами на земле.

Исследовательский центр создаст комплексную систему мониторинга и оценки и проведет углубленное исследование текущего состояния, тенденций и механизма поддержания биоразнообразия в Северо-Восточной Азии в условиях изменения климата и экономической глобализации, сказал научный сотрудник Института ботаники при Китайской академии наук Ма Кэпин.