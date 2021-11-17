Серпухов, Московская область, , 04:44 — REGNUM Пожар общей площадью около 3 тыс. кв. метров произошёл в подмосковном Серпухове. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба МЧС РФ.

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Информация о возгорании в производственном здании, расположенном по адресу: Серпухов, Северное шоссе, 1, поступила в ведомство в 01:45 мск 17 ноября. На момент прибытия пожарных на место происшествия в здании наблюдалось сильное задымление.

В дальнейшем было установлено, что общая площадь пожара составляет 2856 кв. м. В ликвидации возгорания принимают участие 67 человек и 22 единицы техники. Информация о возможных пострадавших не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре произошел на посту, принадлежащем молодежной организации на западе столицы Индонезии Джакарты.

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