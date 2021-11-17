Препарат Sinovac рекомендовали для вакцинации детей от 3-х лет в Гонконге
Гонконг, Китай, 17 ноября, 2021, 04:41 — ИА Регнум. Консультативная группа по вакцинам от COVID-19 для Специального административного района (САР) Гонконг в Китае рекомендовала 15 ноября расширить право на использование вакцин Sinovac китайского производства для детей в возрасте от трех до 17 лет, сообщает агентство Синьхуа.
Соответствующая информация, включая данные клинических испытаний, указывает на то, что вакцина Sinovac обладает хорошей безопасностью при введении детям в возрасте от трех до 17 лет разных этнических групп. Кроме того, по сравнению со взрослыми в возрасте 18 лет и старше, у детей в возрасте от трех до 17 лет развился лучший ответ на иммуногенность, говорится в пресс-релизе правительства САР.
Группа представит рекомендацию Секретарю по вопросам продовольствия и здравоохранения (SFH) правительства САР для рассмотрения.
По словам пресс-секретаря, правительство САР также будет следить за Fosun Pharma по вопросам, связанным со снижением возрастного ограничения вакцины Comirnaty для детей в возрасте от пяти до 11 лет.
Кампания по вакцинации в Гонконге неуклонно продвигается вперед. С момента запуска правительственной программы вакцинации в конце февраля около 4,68 млн человек, или 69,5% населения, имеющего право на вакцинацию, сделали по крайней мере один укол вакцины COVID-19, в то время как около 4,48 млн человек, или 66,5%, полностью вакцинированы.
Бустерный укол вакцины COVID-19 был предоставлен соответствующим группам в Гонконге. Люди со слабым иммунитетом и высоким риском заражения вирусом могут получить свою третью дозу. В общей сложности 49 931 человек сделали бустерный укол в Гонконге.