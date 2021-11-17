Гонконг, Китай, 17 ноября, 2021, 04:41 — ИА Регнум. Консультативная группа по вакцинам от COVID-19 для Специального административного района (САР) Гонконг в Китае рекомендовала 15 ноября расширить право на использование вакцин Sinovac китайского производства для детей в возрасте от трех до 17 лет, сообщает агентство Синьхуа.

Governo do Estado de São Paulo Вакцина от коронавируса Sinovac Biotech

Соответствующая информация, включая данные клинических испытаний, указывает на то, что вакцина Sinovac обладает хорошей безопасностью при введении детям в возрасте от трех до 17 лет разных этнических групп. Кроме того, по сравнению со взрослыми в возрасте 18 лет и старше, у детей в возрасте от трех до 17 лет развился лучший ответ на иммуногенность, говорится в пресс-релизе правительства САР.

Группа представит рекомендацию Секретарю по вопросам продовольствия и здравоохранения (SFH) правительства САР для рассмотрения.

«Правительство приветствует рекомендацию консультативной группы о снижении возрастных показателей вакцины Sinovac. После рассмотрения Объединенными научными комитетами SFH рассмотрит соответствующую рекомендацию и примет решение как можно скорее», — сказал представитель правительства САР.

По словам пресс-секретаря, правительство САР также будет следить за Fosun Pharma по вопросам, связанным со снижением возрастного ограничения вакцины Comirnaty для детей в возрасте от пяти до 11 лет.

Кампания по вакцинации в Гонконге неуклонно продвигается вперед. С момента запуска правительственной программы вакцинации в конце февраля около 4,68 млн человек, или 69,5% населения, имеющего право на вакцинацию, сделали по крайней мере один укол вакцины COVID-19, в то время как около 4,48 млн человек, или 66,5%, полностью вакцинированы.

Бустерный укол вакцины COVID-19 был предоставлен соответствующим группам в Гонконге. Люди со слабым иммунитетом и высоким риском заражения вирусом могут получить свою третью дозу. В общей сложности 49 931 человек сделали бустерный укол в Гонконге.