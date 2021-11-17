Пекин, , 04:35 — REGNUM Базовые цены Китая на спотовые межбанковские операции с золотом оказались смешанными 15 ноября, согласно данным Китайской системы торговли иностранной валютой, передает агентство Синьхуа.

Золото Цитата из к/ф «Хоббит: Битва пяти воинств». реж. Питер Джексон. 2014. Новая Зеландия — США

Базовая цена на золото 99,95% чистоты или выше составила 381,88 юаня ($59,77) за грамм, не изменившись по сравнению с предыдущим торговым днем, а цена на золото 99,99% чистоты или выше снизилась на 0,05 юаня до 382,15 юаня за грамм.

Цены спотовых транзакций на межбанковском рынке ценовых запросов могут расти или падать в пределах 15% от базовых цен каждый торговый день. Бизнес межбанковского запроса цен на золото был введен в 2012 году для повышения ликвидности рынка и обогащения торговых моделей/