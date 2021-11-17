Благовещенск, , 04:34 — REGNUM Темпы вакцинации от коронавируса в Амурской области позволят к 1 декабря привить 80% взрослых жителей населения региона. Пока этот показатель находится на уровне 76,57%, первую прививку от COVID-19 сделал 311 271 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе правительства Приамурья. Полностью завершили вакцинацию 247 211 человек (51,1% от плана).

Вакцинация

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«Ситуация по COVID-19 в регионе тяжелая, сохраняется высокая нагрузка на систему здравоохранения. Мы набрали хорошие темпы по вакцинации, однако есть районы, где они еще не дотягивают до среднеобластного показателя. Главам этих районов необходимо провести работу с крупными работодателями на своих территориях, при необходимости совместно с медучреждениями организовать выездные формы работы на эти предприятия для вакцинации сотрудников. К сожалению, ситуация по заболеваемости не оставляет нам вариантов. Нам необходимо вакцинировать 80% жителей области. Тогда будет коллективный иммунитет и не придется вводить самые жесткие ограничения», — отметил губернатор области Василий Орлов.

Среди людей старше 60 лет, по его словам, привиты 55,9%. Глава региона считает этот показатель недостаточно высоким на фоне больших рисков смертности в этой возрастной группе. Василий Орлов предложил лично приглашать пожилых на вакцинацию и по возможности выезжать на дом.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю в Амурской области заразились коронавирусом 1449 человек (неделей ранее — 1214). Уровень заболеваемости за этот период стал выше на 19,4%. Более 20% заболевших — люди в возрасте 65+, 20,8% — от 50 до 64 лет, 20,5% — несовершеннолетние.