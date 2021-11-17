Токио, 17 ноября, 2021, 04:33 — ИА Регнум. В префектуре Хёго, расположенной на западе Японии, из-за вспышки птичьего гриппа на местной ферме планируется уничтожить около 155 тысяч кур. Об этом 17 ноября сообщает агентство Kyodo.

Ylrrw.cn Птичий грипп

По его данным, в Хёго уничтожение птиц из-за инфекции последний раз проводилось в ноябре 2020 года.

Уже в ноябре текущего года вспышка птичьего гриппа была зарегистрирована на птицефабрике в городе Идзуми в японской префектуре Кагосима.

Как сообщало ИА REGNUM, на одной из ферм в южнокорейском уезде Ымсон провинции Чхунчхон-Пукто обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа.