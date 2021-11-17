Пекин, 17 ноября 2021, 04:32 — REGNUM Центральный банк Китая 15 ноября закачал наличные деньги в финансовую систему посредством операций на открытом рынке для поддержания ликвидности на рынке, сообщает агентство Синьхуа.

Народный банк Китая
Народный банк Китая
David290

По данным Народного банка Китая, Центробанка страны, на рынок было выведено в общей сложности 1 трлн юаней (около $156,5 млрд) через механизм среднесрочного кредитования (MLF). Срок погашения средств составит один год по процентной ставке 2,95%. Операция включала в себя пролонгацию средств MLF, срок погашения которых, как ожидается, наступит во вторник и 30 ноября, сообщил центральный банк.

Центральный банк также ввел на рынок 10 млрд юаней посредством семидневных операций обратного РЕПО по процентной ставке 2,2%. Этот шаг был направлен на поддержание разумной и достаточной ликвидности в банковской системе, добавил центральный банк.

Инструмент MLF был внедрен в 2014 году, чтобы помочь коммерческим и политическим банкам поддерживать ликвидность, позволяя им занимать у центрального банка, используя ценные бумаги в качестве обеспечения. Обратное РЕПО — это процесс, в ходе которого центральный банк покупает ценные бумаги у коммерческих банков на торгах с соглашением о их обратной продаже в будущем.