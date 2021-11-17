Пекин, , 04:32 — REGNUM Центральный банк Китая 15 ноября закачал наличные деньги в финансовую систему посредством операций на открытом рынке для поддержания ликвидности на рынке, сообщает агентство Синьхуа.

Народный банк Китая David290

По данным Народного банка Китая, Центробанка страны, на рынок было выведено в общей сложности 1 трлн юаней (около $156,5 млрд) через механизм среднесрочного кредитования (MLF). Срок погашения средств составит один год по процентной ставке 2,95%. Операция включала в себя пролонгацию средств MLF, срок погашения которых, как ожидается, наступит во вторник и 30 ноября, сообщил центральный банк.

Центральный банк также ввел на рынок 10 млрд юаней посредством семидневных операций обратного РЕПО по процентной ставке 2,2%. Этот шаг был направлен на поддержание разумной и достаточной ликвидности в банковской системе, добавил центральный банк.

Инструмент MLF был внедрен в 2014 году, чтобы помочь коммерческим и политическим банкам поддерживать ликвидность, позволяя им занимать у центрального банка, используя ценные бумаги в качестве обеспечения. Обратное РЕПО — это процесс, в ходе которого центральный банк покупает ценные бумаги у коммерческих банков на торгах с соглашением о их обратной продаже в будущем.