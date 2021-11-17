Вашингтон, , 04:30 — REGNUM Около 500 животных могут заразиться коронавирусом SARS-CoV-2 и распространять его. К такому выводу пришли американские ученые, опубликовавшие свой доклад в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Сообщается, что авторы исследования построили трехмерные модели коронавируса и клеток-хозяев у более чем пяти тысяч млекопитающих. В списке подходящих для распространения SARS-CoV-2 оказались не только летучие мыши, но и множество диких животных, а также домашние кошки.

Отмечается, что в список попали и норки, которые были причинами вспышек коронавирусной инфекции в Дании и Нидерландах. При этом ученые не исключают, что при распространении вируса от животных возможно появление более новых агрессивных штаммов.