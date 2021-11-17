Пекин, 17 ноября, 2021, 04:29 — ИА Регнум. Промышленное производство Китая продолжило расти в октябре, при этом высокотехнологичный производственный сектор продемонстрировал высокие показатели, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Промышленное производство с добавленной стоимостью в Китае, важный экономический показатель, выросло на 3,5% в годовом исчислении в октябре, в результате чего средний октябрьский рост за последние два года составил 5,2%, показали данные Национального бюро статистики КНР.

Несмотря на неблагоприятные факторы, такие как пандемия COVID-19 и наводнения, промышленному сектору и сектору услуг Китая удалось «продемонстрировать тенденцию к улучшению», заявил представитель бюро Фу Линхуэй.

Объем производства в высокотехнологичном производственном секторе вырос на 14,7% в годовом исчислении в прошлом месяце, опередив темпы роста общего объема промышленного производства. В частности, производство электромобилей в октябре резко выросло на 127,9%, в то время как производство интегральных схем и промышленных роботов подскочило на 22,2% и 10,6% соответственно.

В разбивке по формам собственности объем производства государственных предприятий вырос на 5,2%, а объем производства частного сектора увеличился на 2,4%.

Хотя Фу предупредил, что «международная обстановка остается сложной» с некоторыми неопределенностями, он отметил, что промышленные секторы Китая будут иметь широкие перспективы развития, поскольку экономика страны будет демонстрировать положительный рост в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Объем промышленного производства используется для измерения деятельности определенных крупных предприятий с годовым оборотом не менее 20 млн юаней (около $3,11 млн). Промышленное производство с добавленной стоимостью на указанных крупных предприятиях страны выросло на 10,9% в годовом исчислении за первые десять месяцев этого года, в результате чего средний рост за январь-октябрь за последние два года составил 6,3%.

Прибыль крупнейших промышленных компаний Китая выросла на 44,7% в годовом исчислении в период с января по сентябрь до 6,34 трлн юаней, показали более ранние данные.