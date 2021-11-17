Вашингтон, 17 ноября, 2021, 04:27 — ИА Регнум. Ответом на вопрос об участии США в Олимпиаде в Пекине озадачил журналистов американский лидер Джозеф Байден. Об этом 17 ноября сообщили журналистского пула Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Я — делегация», — заявил глава Белого дома в ответ на вопрос журналистов, будет ли отправлена делегация от США на зимние Олимпийские игры в Пекине.

Никаких комментариев к своему ответу американский лидер делать не стал. Журналисты отмечают, что было совершенно непонятно, что подразумевал президент США в своём ответе и был ли вообще понятен вопрос главе Белого дома.

Зимние Олимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщало, что есть вероятность объявления дипломатического бойкота Олимпийских игр администрацией президента США Байдена.