Берлин, 17 ноября, 2021, 04:26 — ИА Регнум. Приостановка в Германии сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может иметь политические причины — регулятор, вероятно, хочет выиграть время до формирования новой правительственной коалиции в ФРГ. Об этом 16 ноября сообщил член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер.

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«Не всё так просто, трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает — политика или немецкая бюрократия. Вероятно, регулятор нашел повод для отказа в сертификации», — цитирует РИА Новости политика.

По его мнению, правительственная коалиция в Германии пока не сформирована, и регулятор выдержит паузу до тех пор, пока этот вопрос не будет урегулирован. Исключать «политический компонент» в вопросе сертификации Nord Stream 2 AG Брайнингер не стал.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Федеральное сетевое ведомство Германии сообщило, что приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора российского газопровода «Северный поток — 2». Представители регулятора отмечали, что оператору потребуется создать немецкую «дочку», которая подаст повторную заявку.