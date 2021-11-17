Тегеран, 17 ноября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. 16 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан в своём Instagram-аккаунте выразил удовлетворение по поводу того, что его карантин успешно завершился, в связи с чем иранскому представителю посчастливилось встретиться с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу для «проведения очень важных переговоров». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«В ходе трехчасовых переговоров в очень интимной атмосфере мы пришли к соглашению о том, что необходимо разработать долгосрочную дорожную карту для дальнейшего расширения двусторонних отношений», — написал Амирабдоллахиан. Он также выразил надежду, что дорожная карта будет подписана президентами двух стран на их предстоящей встрече.

Иранский дипломат подчеркнул: «Мы обсудили различные вопросы, включая пограничное сотрудничество, экологический кризис, управление водными ресурсами, проблему беженцев, терроризм, а также некоторые другие региональные и международные вопросы».

«Иран и Турция, как два крупных региональных актора, играют неоспоримую роль в ближневосточном регионе, при этом сотрудничество между двумя странами может способствовать расширению внутрирегиональных связей», — заключил Амирабдоллахиан.