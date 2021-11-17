Тегеран, 17 ноября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. 16 ноября официальный представитель министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Саид Хатибзаде выразил обеспокоенность по поводу новых военных действий в приграничных районах Армении и Азербайджанской Республики, призвав обе страны соблюдать сдержанность. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выразив опасения по поводу военных столкновений в соседних странах, Хатибзаде подчеркнул необходимость того, чтобы каждая страна уважала международно признанные границы. Он также предложил двум государствам разрешить свои споры путем переговоров и другими мирными способами.

Хатибзаде заявил, что сохраняющаяся напряженность наносит ущерб мирному процессу и региональному развитию, заявив о готовности Исламской Республики Иран, как и прежде, оказывать помощь обеим сторонам, направленную на мирное урегулирование споров, а также обеспечение регионального мира и безопасности.