Тегеран, , 08:16 — REGNUM 16 ноября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что власти Исламской Республики серьезно относятся к предстоящим ядерным переговорам в Вене. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Президент сделал эти замечания в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Подчеркнув решимость Ирана расширять торгово-экономические отношения с Россией, Раиси заявил, что Тегеран намерен заключить всеобъемлющее соглашение о сотрудничестве между двумя странами.

Он отметил, что у Тегерана и Москвы существует множество общих точек соприкосновения на международной арене, включая борьбу с односторонними подходами и укрепление многостороннего сотрудничества.

Президент Ирана высоко оценил поддержку Россией ядерных прав страны, подчеркнув необходимость отмены всех санкций в отношении Тегерана. Он также приветствовал российскую инициативу по восстановлению мира и стабильности в Закавказье.

Президент России, со своей стороны, выступил в поддержку подписания всеобъемлющего документа между двумя странами, отметив, что Москва полна решимости заключить двустороннее соглашение в ближайшее время.

Подчеркнув, что Москва придает большое значение торгово-экономическим отношениям с Ираном, Владимир Путин заявил, что в двух странах наблюдаются позитивные тенденции к повышению уровня двустороннего, регионального и международного сотрудничества.