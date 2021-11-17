Тегеран, 17 ноября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. 16 ноября министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили на встрече с послом Австрийской Республики в Тегеране Вольфом Дитриххаймом подчеркнул важность развития культурных отношений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эсмаили встретился и провел переговоры с Дитриххаймом в иранской столице. Указывая на историю культурных связей между Ираном и Австрией, иранский представитель отметил:

«В Иране намечена перспектива по укреплению диалога с Австрией. Иранцы высоко ценят и уважают Австрию с ее культурной самобытностью».

Говоря о необходимости расширения диалога между двумя государствами, он также выразил надежду на укрепление взаимного сотрудничества в области кино, драматургии, музыки и изобразительного искусства.

Вольф Дитриххайм, со своей стороны, заявил, что культура занимает особое положение в Австрии. Ссылаясь на древнюю историю Ирана, он отметил, что Вена заинтересована в том, чтобы развивать культурное сотрудничество с Тегераном.