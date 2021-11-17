Тегеран, , 08:18 — REGNUM 16 ноября в Иран прибыла первая партия вакцин против COVID-19 в рамках программы Всемирной организации здравоохранения по оказанию гуманитарной помощи беженцам. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Согласно полученным данным, вторая партия вакцин прибудет в страну 23 ноября, в результате чего общее количество вакцин, переданных через международный механизм COVAX, достигнет 1 611 600 доз.

В настоящий момент Иран проводит вакцинацию беженцев в рамках национального плана по оказанию помощи населению. Ожидается, что новая партия вакцин обеспечит надлежащую поддержку социально незащищенным лицам, включая беженцев.

Иран является одной из первых стран, пострадавших от пандемии, однако в последние месяцы стране удалось активизировать кампанию вакцинации. На сегодняшний день в Исламской Республике вакцинировано свыше 50 процентов населения.

По данным правительства, свыше 500 000 беженцев и других подмандатных лиц получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции.