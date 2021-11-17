Тегеран, 17 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. 16 ноября в пакистанском портовом городе Карачи стартовала 17-я Международная выставка промышленности, машиностроения и возобновляемых источников энергии. Иранский павильон приковал к себе внимание большинства посетителей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На церемонии открытия присутствовали губернатор провинции Синд Имран Исмаил, генеральный консул Ирана в Карачи Хасан Нуриан, посол Беларуси, представители Турции и Китая, а также руководители известных отечественных и зарубежных промышленных компаний.

Девятнадцать иранских компаний приняли участие в международной выставке, которая завершится 18 ноября. Павильон Исламской Республики Иран был установлен на площади 290 квадратных метров, приветствуя отечественных и зарубежных производителей и инвесторов.

Иранские компании демонстрируют машины и оборудование для производства хлеба, резки камня, бурения полезных ископаемых, автозапчасти, телекоммуникационное оборудование, аппаратуру для возобновляемых источников энергии, ударные молотки и другую высококачественную продукцию.

Пакистанский рынок, насчитывающий 220 миллионов человек, и протяженная общая граница являются ключевыми факторами в торговле между Тегераном и Исламабадом.