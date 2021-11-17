Абакан, , 04:09 — REGNUM В Хакасии усилен контроль за заготовкой новогодних елей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Ель Наталия Николаева © ИА REGNUM

15 ноября в регионе стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Ёлочка», которое продлится до конца декабря. Сотрудники департамента лесного хозяйства и представители правоохранительных органов усилят мероприятия по патрулированию лесов. В ходе рейдов будет пресекаться незаконная заготовка хвойных молодняков. Также будут проверяться транспортные средства, перевозящие новогодние ели.

Власти региона напомнили, что за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена административная и уголовная ответственность — в зависимости от суммы причинённого вреда.

Добавим, в Хакасии право на заготовку новогодних деревьев имеют индивидуальные предприниматели и юрлица на основании заключённого по результатам аукциона договора. Электронный аукцион состоялся 11 ноября. Пихты и ели (2900 хвойных деревьев) начнут рубить с 1 декабря в ряде лесничеств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии охранять хвойные молодняки и лесные культуры от незаконных рубок будут с 16 ноября до 31 декабря.

Читайте также: Квадрокоптеры и фотоловушки будут охранять ёлки в Удмуртии до Нового года