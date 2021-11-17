Тегеран, , 08:20 — REGNUM 16 ноября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде подверг критике вопиющее вмешательство Вашингтона во внутренние дела независимых и стремящихся к свободе стран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский представитель заявил, что власти США спонсируют беспорядки на Кубе с конкретной целью вмешательства в ее внутренние дела. Призывая к прекращению экономических санкций против Кубы, он отметил, что санкции были введены для того, чтобы вызвать недовольство среди кубинского населения.

«В рамках своей принципиальной позиции Иран симпатизирует Кубе и в очередной раз осуждает незаконные санкции США, которые являются основной причиной экономических проблем на Кубе», — подчеркнул Хатибзаде.

«Таким образом, если Вашингтон намерен поддержать кубинский народ, он должен сначала приостановить жестокие экономические санкции в отношении Кубы», — заявил иранский дипломат.