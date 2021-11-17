Вашингтон, 17 ноября, 2021, 04:08 — ИА Регнум. Военное руководство США по-прежнему обеспокоено тем, что проведённые Россией испытания в космосе могут иметь долгосрочные последствия. Об этом 16 ноября заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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«Мы, конечно же, до сих пор обеспокоены тем, какие последствия могут быть от обломков там, я сегодня не могу дополнительно сказать ничего конкретного», — сказал он.

По словам Кирби, никаких дополнительных контактов Пентагона с российской стороной за последнее время не было.

Напомним, днём ранее Космическое командование Вооруженных сил США выступило с заявлением о том, что российская ракета в ходе испытаний сбила недействующий аппарат на околоземной орбите. Информацию позже подтвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу, уточнив, что образовавшиеся обломки старого спутника не представляют никакой угрозы для космической деятельности.