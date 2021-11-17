Тегеран, 17 ноября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. 16 ноября официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде передал соболезнования правительству и народу Буркина-Фасо в связи с гибелью нескольких человек в результате теракта. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В сообщении, опубликованном 16 ноября, Хатибзаде передал свои соболезнования дружественному народу Буркина-Фасо и семьям погибших, выразив сочувствие и глубокую скорбь в связи с гибелью нескольких человек в результате произошедшего накануне теракта.

Хатибзаде осудил любые формы агрессии, включая терроризм, экстремизм и сепаратистские движения, заявив о готовности Ирана сотрудничать с Буркина-Фасо и другими дружественными странами африканского континента в области борьбы с организованной преступностью.

Иранский представитель также выразил готовность проводить с африканскими коллегами совместные консультации с целью передачи опыта в деле обеспечения государственной безопасности.