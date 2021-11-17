Тегеран, 17 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. 16 ноября президент Ирана Ибрагим Раиси заявил в парламенте, что действующее правительство решительно настроено на решение государственных вопросов, стоящих на повестке дня. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании парламента за выдвижение кандидатуры на пост министра образования, президент Раиси напомнил, что его кабинет получил вотум доверия всего 83 дня назад, однако теперь он как никогда ранее надеется на решение назревших проблем.

Раиси обеспечил вотум доверия своему кабинету министров, за исключением кандидатуры на пост министра образования. Сегодняшнее заседание парламента было созвано с целью рассмотрения новой кандидатуры в лице Масуда Фаязи.

Президент отметил, что Фаязи, который был предложен на роль министра образования после длительного процесса проверок, занимал различные должности в министерстве образования, в связи с чем хорошо осведомлен о текущих проблемах.

Подсчитав некоторые достижения своей администрации за первые 100 дней пребывания на посту президента, он подчеркнул, что текущий уровень международных отношений Исламской Республики Иран демонстрирует результат бездействия бывшего правительства.

Он также сообщил, что администрации удалось осуществлять платежи с торговыми партнерами без заимствований финансовых активов у Центрального банка.