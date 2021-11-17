Дамаск, 17 ноября, 2021, 04:01 — ИА Регнум. Ненаселённые объекты на юге Дамаска подверглись двум ракетным ударам со стороны ВВС Израиля. Об этом 17 ноября сообщает агентство SANA.

Mil.ru ПВО. Сирия

Ракеты были выпущены с позиции вблизи Голанских высот в направлении незаселённого здания примерно в 00:45 по местному времени (01:45 мск). Одну из ракет сирийские ПВО смогли перехватить.

По данным агентства, сирийские военнослужащие и мирное население в результате ракетного обстрела не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что комплексы ПВО «Бук-М2» и «Панцирь-С», поставленные на вооружение сирийской армии, уничтожили шесть из восьми ракет, выпущенных истребителями ВВС Израиля по территории Сирии.

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