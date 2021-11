Вашингтон, , 03:57 — REGNUM Отозвать Пулитцеровскую премию газетам The New York Times и The Washington Post, которую они получили за расследование о якобы вмешательстве России в выборы в США, потребовал у организаторов награды экс-глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба политика.

Пулитцеровская премия Electricliterature.com

В документе указано, что многие материалы, которыми пользовались авторы расследования, были признаны недостоверными. В частности, указывается, что гражданина РФ Игоря Данченко, который якобы помогал сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу составлять «досье», был обвинён в предоставлении ложной информации.

«Учитывая вышеизложенное, мы требуем, чтобы руководство Пулитцеровской премии предприняло немедленные шаги, чтобы вычеркнуть The New York Times и The Washington Post из списка победителей 2018 года за национальный репортаж», — заявляется в письме руководству Пулитцеровской премии.

За отказ лишить авторов расследования о якобы связи Трампа и его предвыборного комитета с Россией организаторов награды предупреждают о начале судебной тяжбы.

Напомним, в свете новой информации, открывшейся в ходе расследования в отношении Данченко, The Washington Post исправила и удалила часть материалов, в которых утверждалось, что у российских властей был компромат о на тот момент кандидате в президенты Дональде Трампе. Главред издания Салли Базби пояснил, что после показаний Данченко часть материалов газеты уже не могут быть признаны полностью достоверными.

