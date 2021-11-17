Якутск, , 03:57 — REGNUM В арбитраж Якутии поступил иск от Олекминского муниципального унитарного пассажирского автотранспортное предприятие, которое просит признать его банкротом. Дело пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск подан 16 ноября 2021 года. Сумма исковых требований — 15 192 824,24 рубля.

Год назад суд уже рассматривал схожее дело. Истцом тогда выступала налоговая служба, заявившая долги на 13 434 922,13 рубля. В июне 2020 года производство по делу судья прекратил. Сообщалось, что у фирмы нет денежных средств и имущества на финансирование процедуры банкротства.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие работало на рынке регулярных перевозок пассажиров автобусами в междугородном сообщении. Оно было создано в феврале 2002 года. Учредитель — администрация муниципального образования «Олекминский улус (район)». Компания чилится исполнителем пяти госконтрактов.

В ЕГРЮЛ также есть отметка, что с 7 октября 2021 года предприятие числится в стадии ликвидации.