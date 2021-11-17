София, 17 ноября, 2021, 03:42 — ИА Регнум. Действующий президент Болгарии Румен Радев получил поддержку 49,41% избирателей в стране, сообщили 16 ноября в Центральной избирательной комиссии после обработки бюллетеней.

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Второе место с поддержкой 22,82% голосов принадлежит представителю партии ГЕРБ Атанасу Герджикову, третье с 11,57% голосов — главе Движения за права и свободы, отстаивающего интересы турецкого меньшинства, Мустафе Карадайы. Отличительной особенностью выборов была низкая явка, не достигшая 40%.

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Набранного Радевым показателя недостаточно для победы в первом туре, поэтому 21 ноября состоится второй тур. Соперником действующего президента выступит Атанас Герджиков.