Вашингтон, 17 ноября, 2021, 03:38 — ИА Регнум. США будут и дальше отправлять свои военные корабли в Южно-Китайское море, 16 ноября заявил американский президент США Джо Байден журналистам в штате Нью-Гэмпшир.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По слова главы Белого дома, Вашингтон будет придерживаться международного морского права и не собирается вторгаться в китайские территориальные воды. Вместе с тем Байден отметил, что никому не удастся «запугать» США.

Кроме того, президент сообщил, что в ходе разговора с председателем КНР Си Цзиньпином он дал понять своему китайскому коллеге, что США будут соблюдать «правила игры».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Джо Байден заявил, что Вашингтон и Пекин должны начать новое взаимодействие в ряде сфер по итогам его разговора с Си Цзиньпином.