Черкесск, , 03:40 — REGNUM Арбитраж Карачаево-Черкесии удовлетворил иск православного прихода к управлению архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений мэрии Карачаевского городского округа. За приходом храма Святой Великомученицы Варвары пос. Орджоникидзевский Карачаевского района признано право собственности на храм общей площадью 156,7 кв. м. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд Joe Gratz

Вердикт вступает в законную силу по истечении месяца со дня изготовления в полном объеме.

Напомним, слушания начаты в июле 2021 года. Спор рассматривала судья Жукова. В материалах дела фигурировало, что объект являлся самовольной постройкой. Участок, на котором расположен спорный объект, имеет площадь около 1,5 тыс. кв. м и по документам предназначен для обслуживания церкви.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последние годы стали частой практикой попытки религиозных организаций отсудить права собственности на различные объекты — от молельных домов до часовен и храмов. Среди истцов по последним делам был также и женский монастырь.