Еврокомиссар обвинил Россию в создании угрозы для деятельности ЕС в космосе
Брюссель, 17 ноября, 2021, 03:31 — ИА Регнум. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что обломки старого советского спутника, образовавшиеся в результате проведённых Россией испытаний, ставят под угрозу деятельность Евросоюза в космосе. Об этом чиновник 16 ноября написал на своей странице в социальной сети Twitter.
По его словам, эти испытания противоспутникового оружия «привели к образованию значительного количества мусора, размеры которого могут поставить под угрозу космическую деятельность Европейского союза, а также деятельность наших государств-членов». Европейская система космического наблюдения и слежения «ведёт мониторинг ситуации», к настоящему времени спутники ЕС повреждений от столкновений с космическими обломками ещё не получили.
Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавровназвал лицемерием обвинения в адрес России со стороны США о том, что российская сторона якобы создаёт угрозы мирному использованию космоса.
Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Великобритании Бен Уоллес осудил испытания противоспутникового оружия, проведённые Россией.