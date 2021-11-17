Сантьяго, 17 ноября, 2021, 03:22 — ИА Регнум. Сторонники импичмента президента Чили Себастьяна Пиньеры не набрали нужного количества голосов в верхней палате парламента для одобрения отставки главы государства. Прямая трансляция заседания велась 17 ноября на сайте Сената.

Prensa.presidencia.cl Себастьян Пиньера

Предложение об импичменте президенту Чили было выдвинуто на основании обвинений в связи с подозрениями в коррупции на основании документов из «Досье Пандоры». Сторонникам отставки Пиньеры требуется набрать две трети голосов сенаторов. Всего в голосовании участвует 43 депутата верхней палаты парламента.

На настоящий момент против импичмента проголосовали 14 членов верхней палаты, один воздержался, 17 сенаторов поддержали импичмент. Таким образом, предложение об импичменте уже не получает одобрения Сената, но голосование продолжается.

Стоит отметить, что президентский срок Пиньеры заканчивается 11 марта 2022 года. В следующих выборах действующий президент Чили участвовать не будет.