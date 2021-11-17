Москва, , 03:24 — REGNUM Получать доходы на рынке производства коммуникационного оборудования в России бенефициар «Яндекса» олигарх Аркадий Волож также предпочитает через компании-прослойки, зарегистрированные в Нидерландах, передаёт ИА REGNUM.

Аркадий Волож Vladimir Isaev

ООО «Инфинет» было создано в феврале 2004 года. Уставный капитал — 9 870 620 рублей, директор — Дмитрий Окороков. У компании также есть филиал в Свердловской области. На начало 2021 года средняя численность работников — порядка 140 человек. С февраля 2020 года ООО на 100% принадлежит компании «Инфинет вайрлесс холдингс Б. В» из Нидерландов.

По данным из отчётности компании за 2020 год, конечными бенефициарами фирмы являются «Стабблбайн Р. Х, Волож А. Ю». Волож известен как бенефициар «Яндекса», а данные Роберта Харви Стабблбайна совпадают с данными владельца трёх ресторанных компаний, фирмы по рыбоводству и рыболовству, а также компании в сфере аренды интеллектуальной собственности.

Напомним, компании из дивизиона «Яндекса» корнями уходят в офшоры. ООО «Яндекс», ставшее фигурантом антимонопольного расследования ФАС России о злоупотреблении доминирующим положением, находится под контролем компании с пропиской в Нидерландах. Сам же бенефициар IT-группы предпочитает и вовсе иметь не только паспорт гражданина РФ, но, по имеющимся данным, оформил для себя и своей семьи паспорта Мальты в обмен на инвестиции. При этом единственное юрлицо, где Волож числился соучредителем напрямую — благотворительный центр в Москве — был ликвидирован весной 2021 года.

Но, несмотря на иностранную «прописку», «Яндекс» является поставщиком по госконтрактам и Минкомсвязь России внесла его в список системообразующих для страны. В случае чего спасать «иностранца» будут за счёт бюджета РФ?

Читайте также: Следы ведут в офшоры — миллиарды «Яндекса» и скандал с ФАС