Ванкувер, Канада, , 03:01 — REGNUM В канадской провинции Британская Колумбия проливные дожди вызвали массовое отключение подачи электроэнергии жителям и другим потребителям. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба электросетевой компании BC-Hydro.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным энергетиков, аварии на электросетях за последние двое суток оставили без электроэнергии около 235 тыс. домохозяйств и других потребителей. Перебоев со светом не избежали и районы вблизи крупнейшего города провинции Ванкувера.

Отмечается, что в 219 тыс. домохозяйств подача электроэнергии к настоящему моменту уже восстановлена. На пике отключений одновременно были обесточены 126 тыс. потребителей. В компании рассчитывают в ближайшее время завершить восстановительные работы.

Напомним, что в Британской Колумбии за последние двое суток выпала месячная норма осадков — более 250 мм. В регионе проливным дождям сопутствовал штормовой ветер, который 15 ноября на порывах достигал 25 м/с, фиксируются массовые подтопления жилых домов, нарушения автомобильных и железнодорожных сообщений.

Как сообщало ИА REGNUM, на горной автомобильной трассе в канадской провинции Британская Колумбия из-за оползней, вызванных проливными дождями, в ловушке оказались не менее 275 человек, в том числе 50 детей.

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