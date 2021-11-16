Консилиум врачей вынес вердикт о состоянии здоровья Саакашвили
Тбилиси, 17 ноября, 2021, 02:56 — ИА Регнум. Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили требует перевода из тюремной больницы. Такое заявление сделал 17 ноября член группы врачей омбудсмена Грузии Георгий Григолия после посещения политика.
По словам врача, Саакашвили действительно голодает, его состояние здоровья нельзя назвать тяжёлым, но, исходя из результатов обследования, в скором времени возможно ухудшение. Исходя из этого лечение политика в тюремной больнице Григолия назвал нецелесообразным.
Врач утверждает, что в тюремной больнице невозможно обеспечить Саакашвили необходимую терапию и уход. Григолия уточнил, что отчёт о посещении Саакашвили медиками будет представлен 17 ноября.
Напомним, омбудсмен Грузии Нино Ломджария создала спецгруппу врачей, которая будет следить за состоянием здоровья Саакашвили. В ночь на 17 ноября медики впервые посетили политика в тюремной больнице, куда он был переведён после начала голодовки.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что грузинский омбудсмен намерен вместе с медиками посетить больницу при тюрьме №18, в которой содержится экс-президент Грузии Саакашвили.