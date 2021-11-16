Тбилиси, 17 ноября, 2021, 02:56 — ИА Регнум. Состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили требует перевода из тюремной больницы. Такое заявление сделал 17 ноября член группы врачей омбудсмена Грузии Георгий Григолия после посещения политика.

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР Я самый больной в мире человек

По словам врача, Саакашвили действительно голодает, его состояние здоровья нельзя назвать тяжёлым, но, исходя из результатов обследования, в скором времени возможно ухудшение. Исходя из этого лечение политика в тюремной больнице Григолия назвал нецелесообразным.

Врач утверждает, что в тюремной больнице невозможно обеспечить Саакашвили необходимую терапию и уход. Григолия уточнил, что отчёт о посещении Саакашвили медиками будет представлен 17 ноября.

Напомним, омбудсмен Грузии Нино Ломджария создала спецгруппу врачей, которая будет следить за состоянием здоровья Саакашвили. В ночь на 17 ноября медики впервые посетили политика в тюремной больнице, куда он был переведён после начала голодовки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что грузинский омбудсмен намерен вместе с медиками посетить больницу при тюрьме №18, в которой содержится экс-президент Грузии Саакашвили.