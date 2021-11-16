Вашингтон, 17 ноября, 2021, 02:54 — ИА Регнум. Пару недель назад полностью демократический штат Вирджиния выбирал нового губернатора, и сенсационную победу одержал республиканецГленн Янгкин. Проигрыш Демпартии большинство экспертов связывают с насаждением в школах США так называемой критической расовой теории (Critical race theory, CRT). Впервые появившаяся 30 лет назад CRT обрела большую популярность после гибели афроамериканца Джорджа Флойда усилиями активистов движения BLM.

Американский империализм — это война, рабство, расизм!

Пытающиеся заигрывать с крайне правыми американские демократы не осознают, что логический конец критической расовой теории полностью разрушит глобальную западную цивилизацию в её современном виде, уверены в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Согласно теоретикам CRT, абсолютно все белые являются расистами. Неважны личные заслуги и убеждения, а раса — уже не естественная биологическая особенность: любой белый обладает привилегиями как принадлежащий к касте эксплуататоров, а соответственно, человек с другим цветом кожи является по умолчанию угнетаемым.

Отметается вся борьба с предрассудками, ведущаяся последние десятилетия, со времён Мартина Лютера Кинга. Сторонники теории уверены, что расизм давно стал фундаментальной политико-экономической системой, а сейчас временно замаскировался. Исправить текущее положение вещей, по мнению приверженцев CRT, можно только с помощью тотального перераспределения привилегий.

В США уже запрещают тестировать школьников и ставить оценки, чтобы не дискриминировать «цветных». При поступлении в вузы предлагается добавлять лишние баллы неблагополучным абитуриентам, а привилегированным, читай белым, наоборот, занижать результаты экзаменов. Американские профессора серьёзно обсуждают, что труд чернокожего в присутствии белого человека является разновидностью угнетения, а чернокожие присяжные должны иногда освобождать некоторых виновных чернокожих преступников.

Вся современная цивилизация, у истоков которой стояли Древняя Греция и Рим, прошедшая через рационализм Нового времени, чьё формирование происходило на фоне великих завоеваний эпохи Просвещения, по мнению приверженцев CRT, должна пасть. Они уверены, что иным способом от расизма избавиться невозможно.