Вашингтон, 17 ноября, 2021, 02:54 — ИА Регнум. Армения и Азербайджан должны принять срочные меры для снижения напряженности и избежания дальнейшей эскалации между сторонами. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенного 16 ноября его пресс-службой.

U.S State Department Энтони Блинкен

По словам главы Госдепа, в Вашингтоне крайне озабочены сообщениями об активных боях возле границы двух стран. Блинкен также призвал Ереван и Баку «к прямому и конструктивному взаимодействию», включая «переговоры по демаркации границы».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Минобороны России распространило информацию о том, что Азербайджан и Армения прекратили боевые действия возле границы после телефонных переговоров главы ведомства Сергея Шойгу с министрами обороны указанных республик.

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