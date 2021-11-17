Вашингтон, , 02:26 — REGNUM В Венесуэле якобы отсутствуют условия для проведения честных и свободных выборов, заявил замглавы Госдепа США Кевин О'Райли в ходе видеоконференции.

Венесуэла Иван Шилов © ИА REGNUM

«Условий для проведения свободных и справедливых выборов в Венесуэле нет. Мадуро не прошел этот тест», — заявил он.

Также О'Райли выразил поддержку венесуэльской оппозиции, решившей участвовать в грядущих выборах. По его словам, Вашингтон поможет «мобилизовать» оппозиционные группы в Боливарианской Республике

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Национального избирательного совета Венесуэлы Педро Кальсадилья заявил о прибытии в Боливарианскую Республику большей части международных наблюдателей. По его словам, они уже находятся в стране и выполняют свою работу.

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