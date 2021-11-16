Москва, 17 ноября, 2021, 02:19 — ИА Регнум. Метеорный поток Леониды станет главным и самым зрелищным звездопадом ноября. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба Московского планетария в Instagram.

Migebuff Метеор

Метеорный поток Леониды действует практически весь месяц с 6 по 30 ноября, но пик активности звездопада придётся на ночь 17−18 ноября. В эту ночь можно будет наблюдать до 15 «падающих звёзд» в час.

Астрономы советуют наблюдать метеорный поток после полуночи и до восхода Солнца, на восточном горизонте. В это время созвездие Льва, в котором расположена область вылета метеоров (радиант), поднимается высоко над горизонтом. Отмечается, что наблюдениям будет существенно мешать почти полная Луна.

Метеорный поток Леониды назван по созвездию Льва, где располагается радиант «падающих звёзд». Первое известное документальное упоминание о нём было сделано Евтихием Александрийским в 901 году. Наиболее мощный метеорный поток наблюдался в 1833 году в американском штате Алабама. Этому событию была посвящена известная джазовая песня Stars fell on Alabama («Звёзды падали на Алабаму»), которую исполняли Фрэнк Синатра, Луи Армстронг и другие джазовые музыканты.