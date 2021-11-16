Вашингтон, 17 ноября, 2021, 02:08 — ИА Регнум. Четвертым членом экипажа миссии Crew-4 станет американка Джессика Уоткинс, 16 ноября сообщило на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Цитата из к/ф «Скрытые фигуры». реж Тед Мелфи. 2016. США NASA

Таким образом, агентство завершило формирование новой команды корабля Crew Dragon, который в апреле 2022 года должен будет доставлен ракетой Falcon 9 к Международной космической станции (МКС).

В 2017 году Уоткинс получила диплом о высшем образовании в сфере геологии. Позже она работала в команде по управлению марсоходом Curiosity. Помимо Уоткинс, на МКС в рамках миссии Crew-4 полетят ее коллеги по NASA Челл Линдгрен и Боб Хайнс, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Саманта Кристофоретти.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября выполняющий миссию Crew-3 пилотируемый космический корабль Crew Dragon пристыковался к МКС. На станцию были доставлены американские астронавты Радж Чари, Том Маршберн, Кайл Бэррон и астронавт ESA Маттиас Маурер.

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