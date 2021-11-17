Киев, , 01:55 — REGNUM Великобритания и Украина не хотят проводить враждебную политику по отношению к России, но у них вызывает беспокойство военная активность Москвы возле украинских границ. Об этом сказано в совместном заявлении глав минобороны Соединенного Королевства и Украины Бена Уоллеса и Алексея Резникова, которое 16 ноября распространила пресс-служба британского ведомства.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

В заявлении сказано, что встреча глав минобороны стала очередным шагом к двустороннему сотрудничеству в области обороны и безопасности. Уоллес и Резников утверждают, что у правительств Великобритании и Украины нет никакого желания быть враждебными к России, либо «пытаться стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию». При этом оба министра выразили озабоченность военной активностью и военным присутствием России возле украинской границы.

«Национальный суверенитет Украины и ее территориальная целостность неоспоримы. Великобритания стоит плечом к плечу с народом Украины и продолжит поддерживать его, оставаясь непоколебимой в этой поддержке, и вместе страны остаются бдительными и едиными в защите своих общих ценностей и свобод», — сказано в совместном заявлении глав минобороны Украины и Великобритании.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр обороны Великобритании Уоллес, находящийся в Киеве с рабочим визитом, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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