Гуаякиль, Эквадор, 17 ноября, 2021, 01:49 — ИА Регнум. По меньшей мере 62 человека погибли в результате беспорядков, вспыхнувших 12 ноября в одной из тюрем эквадорского города Гуаякиль. Об этом 17 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на полицию Эквадора.

Цитата из к/ф «Камера 211». Реж. Луис Монсон. 2009. Испания — Франция Тюремный бунт

Ранее сообщалось о 68 жертвах столкновений. Кроме того, власти страны утверждают, что пока не вязли контроль над некоторыми секаторами учреждения. Эквадорское правительство обвинило в происходящем банды, занимающиеся торговлей наркотиками.

Напомним, в конце сентября в одной из тюрем вблизи Гуаякиля произошли беспорядки. В результате столкновений погибли 119 человек.