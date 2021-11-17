Бразилиа, , 01:49 — REGNUM Глава минсельхоза Бразилии Тереза Кристина да Коста Диас приедет в Россию для переговоров о поставках в республику удобрений. Об этом министр заявила в интервью газете O Estado De S.Paulo.

Бразилия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я поеду в Россию, чтобы поговорить с некоторыми из наших поставщиков и гарантировать получения 100% удобрений, которые потребуются нам для следующего урожая», — заявила она.

Да Коста Диас выразила надежду, что ей удастся договориться с российскими поставщиками о дополнительных поставках на случай нехватки удобрений в Бразилии.

Ранее около 20% удобрений Бразилия импортировала из Белоруссии. Однако из-за новых санкций США и ЕС против Минска у республики могут возникнуть проблемы с расчетами с белорусскими поставщиками.